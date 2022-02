Bertram Allen wint CSI3* Grand Prix Wellington

De zesde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington sloot zondag af met de met 140.000 dollar gedoteerde CSI3* Development Grand Prix. Bertram Allen won de rubriek voor het tweede jaar op rij, nu met de BWP-ruin Harley van den Bisschop (Dulf van den Bisschop x Coronado). De Ier sleepte met zijn overwinning de hoofdprijs van ruim 46.000 dollar in de wacht.

Er gingen 45 combinaties van start in het door Ana Catalina Harris Cruz gebouwde basisparcours. Vijftien van hen hielden de lei schoon, waarvan er veertien aan de start gingen in de barrage. Harrie Smolders zette met Monaco (Cassini II x Contender) een foutloze rit neer en finishte in 42,47 seconden. De achtste starter, regerend Olympisch kampioen Ben Maher, scherpte met de KWPN’er Faltic HB (Baltic VDL x Concorde) die tijd aan met 40,92 op de teller.

Niets forceren

Uiteindelijk was het alleen de laatste starter, Bertram Allen, die de tijd van Maher nog wist te verbeteren. De combinatie vloog door de barrage en kwam over de finish in 39,66 seconden. “Om de één of andere reden, krijg ik niet altijd de mooiste barrages met Harley”, bekend Allen. “Ik wilde gewoon mijn rondje rijden en als alles zou kloppen, wist ik dat hij snel genoeg zou zijn, maar ik wilde niets forceren. Toen ik eenmaal begonnen was gingen de eerste en tweede goed, daarna de dubbel en vervolgens bleef ik gaan.”

Smolders zesde

Allen mocht de eerste prijs in ontvangst komen nemen, Maher werd tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Eduardo Pereira de Menezes en de KWPN-hengst H5 Elvaro (Calvaro x Heartbreaker). Smolders werd uiteindelijk zesde.

Uitslag.

Bron: Jennifer Wood Media