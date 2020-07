Bertram Allen wint op CSI Saint Tropez

De Ier Bertram Allen schreef zojuist de overwinning van het 1,50m direct op tijd op zijn naam. Hij kwam in de ring met Lafayette van Overis (Kashmir van het Schuttershof x Tauber van het Kapelhof). Zij finishte foutloos in de tijd van 58,63 seconden en dit was goed voor de eerste prijs.

Jessica Springsteen, dochter van de bekende Bruce Springsteen, kwam aan de start met het paard Volage du Val Henry (Quidam de Revel x Cassini 1). Dit duo reed een foutloze ronde in 60,41 seconden. En mochten hiermee de tweede prijs in ontvangst nemen. Op de derde plaats eindigde de Braziliaan Yuri Mansur en Casaktie (Cascari x Caresino). Zij finishte in de tijd van 60,65 seconden.

Nummer vier en vijf

Op de plaatsen nummer vier en vijf zien we ook twee bekende namen voorbij komen. Op de vierde plaats eindigde Scott Brash met Hello Franklin (Billy Mexico x Goodtimes). En op de vijfde plaats eindigde de Fransman Roger-Yves Bost met Castleforbes Talitha (Cardenio x Baloubet du Rouet)

Bron: Horses.nl