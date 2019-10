Bertram Allens Molly Malone V gaat nieuwe carrière als fokmerrie tegemoet

Bertram Allen heeft het pensioen van zijn toppaard Molly Malone V (Kannan x Cavalier) aangekondigd. De vijftienjarige AES-merrie mag na een zeer succesvolle carrière verder als fokmerrie. "Molly hielp me op jonge leeftijd naar de top van de sport, daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor!"

Het duo won talloze wedstrijden over de hele wereld, onder andere de Grote Prijs van Dublin 2014, Lummen 2014, de FEI Wereldbekerwedstrijd Verona 2014, Dinard 2015 en Twente 2015. Daarnaast wonnen ze in Barcelona, Doha, Hamburg, Monaco, Stockholm, Treffen en Parijs. Allen reed Molly in 2015 naar de derde plaats in de Wereldbekerfinale en representeerde Ierland op de Wereldruiterspelen in Caen 2014 en de Europese kampioenschappen in Aken 2015.

Bron: World of Showjumping