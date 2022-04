Bethany Vos (12) begint met topklasseringen aan CSI Opglabbeek

Bethany Vos is vandaag sterk begonnen aan het internationale jeugdconcours in Opglabbeek. Met haar pony Still Got ME (v. Follow ME) won ze het tweefasen over 1,20 m. Daarnaast was de 12-jarige amazone succesvol met Bora Bora (v. Kantjes Ronaldo). In de tweefasen ponyrubriek over 1,05 m werd het duo derde.

In het 1,20 m klokte Bethany Vos de snelle tijd van 28,75 seconden. Daarmee bleef ze voor op Siebe Leemans. Hij kwam met Orchid’s Lonette (v. Kanshebber) in 29,06 seconden over de finish. Daarmee overheerste Oranje op het podium. De derde prijs was voor de Belgische amazone Marthe-Louize Dieu. Zij kwam met Swarovski (v. Anydale Ron) in exact 30 seconden over de eindstreep.

Weer Bethany Vos

In het 1,05 m zorgde Fleur Volckaerts voor een thuisoverwinning. De Belgische amazone stuurde de KWPN-gefokte Davino (v. Edinburgh) in 29,18 seconden door het parcours. Tweede werd de Deense amazone Selma Hundborg Dresler met Burnbrae Jack en daarachter dus Bethany Vos.

Bron: Horses.nl