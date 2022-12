Bethany Vos blijft winnen

De afgelopen dagen was Bethany Vos al succesvol in Vilhelmsborg, waar dit weekend de finale van de Baltic Cup voor jeugdruiters wordt gehouden, en gisteren schreef ze opnieuw overwinningen op haar naam. Vos won de Grand Prix voor de children met Asterix, de Small Tour voor de children met Divine en pakte ook met Bora Bora een overwinning in de Small Tour cat, 1.

Vandaag zijn de eerste rubrieken ook al verreden en daar was opnieuw succes voor de familie Vos. Mienie Vos begon de dag met een overwinning met Mieke in de Small Tour Sponsor Cup Finale en Wimpie Vos eindigde in deze rubriek met Enjoy op de vierde plek.

Uitslagen