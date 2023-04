Bethany Vos bovenaan in Gorla Minora

Bethany Vos was vandaag sterk op dreef op CSI Gorla Minora. Met haar EK-pony Still Got Me (v. Follow Me) sprong de jeugdamazone naar de overwinning in het 1,25 m direct op tijd. Ook met haar tweede pony was Vos goed op dreef, met deze Nashville B (v. Maybe) eindigde ze op de vierde plaats.