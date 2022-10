Bethany Vos derde in pony-Grand Prix Chevenez

Bethany Vos heeft het internationale concours in het Franse Chevenez afgesloten met de derde prijs in de CSI-P Grand Prix over 1,25m. De amazone stuurde de Follow Me-zoon Still Got Me, waarmee ze een dag eerder nog eerste werd in een Tabel A met barrage, met vier strafpunten over de finish. Alleen de Duitse winnares Laura André hield het scorebord op nul.

Bethany Vos sleepte in Chevenez meerdere prijzen in de wacht. Op de openingsdag werd ze met Bora Bora (v. Kantje’s Ronaldo) tweede in een twee fasen over 1,10m en bij de Children werd ze in een direct op tijd elfde met Nindoxello (v. Nintender). Op vrijdag stuurde ze Bora Bora naar de overwinning in een Tabel A direct op tijd en werd ze met Still Got Me negende in een Tabel A direct op tijd.

Ook River Morssinkhof deed goede zaken op Franse bodem. Op vrijdag won ze met International GJB (v. Zambesi TN) een Children Tabel A direct op tijd.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl