Bethany Vos hoeft alleen razendsnelle Ier voor te laten in Hagen

Bethany Vos is uitstekend begonnen aan 'Future Champions', het internationale jeugdconcours bij Hof Kasselmann in Hagen. In de openingsrubriek voor pony's, een parcours over 1,25 m direct op tijd, sprong de amazone vandaag met Still Got ME (v. Follow ME) naar de derde prijs.

Bethany Vos kwam in de snelle tijd van 68,73 seconden over de finish in deze rubriek van 47 deelnemers. James Derwin bewees dat het nog (veel) sneller kon. De Ierse ruiter was met zijn schimmel Bobby Dawn (v. Francis Howley) een klasse apart door het parcours in de razendsnelle tijd van 63,76 seconden af te leggen. Met zijn tweede pony Rincoola Babog (v. Luidam) reed Derwin in 67,30 seconden naar de tweede plaats.

Van Grunsven en Fransen

Voor Nederland deed ook Ava Eden van Grunsven goede zaken. Met Special Lady kwam ze in 73,28 seconden over de finish en mocht daarmee de negende prijs ophalen. De derde Nederlandse combinatie in de prijzen was Noa Fransen met Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel). Zij werden elfde (74,03 seconden).

