Bethany Vos, Jesse Berkers en Jersey Kuijpers in top 3 bij Children Kronenberg

Bethany Vos en Jesse Berkers behaalden gisteren een plaats in de top 5 in de Children-rubriek in Kronenberg. Vanavond deden ze er nog een schepje bovenop. Deze keer pakte Vos de overwinning met de KWPN'er Dilithyia VLS (v. Vaust S). De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 34,52 seconden. Met slechts 0,44 seconde meer op de timer bemachtigde Jesse Berkers met de schimmelmerrie Aragon Happhira (v. Corland) de tweede plaats.

De Ier Gary Dooley greep de derde plaats in het parcours over 1.10m met de Holsteiner Quinta S (v. Quadrigo). De combinatie bleef foutloos en finishte in 39,55 seconden. Stijn Hokse maakte de top 5 compleet met de KWPN-hengst Krijger C (v. Charisma I). Het paar liet een balk vallen in de barrage zette de klok stil in 33,98 seconden.

Jersey Kuijpers derde in 1.20m-parcours bij Children

Later op de dag behaalde Jersey Kuijpers de derde plaats bij de Children in het parcours over 1.20m. Kuijpers reed met de Holsteiner Quanta Questa (v. Quidam de Revel) twee foutloze rondes. Het duo passeerde de finishlijn van de barrage in 35,63 seconden. De Britse amazone Noora Von Bülow won de rubriek met de Heartbeat-dochter Lucky Lisa. Het winnende paar noteerde een tijd van 31,59 seconden, ruim 3 seconden minder dan Charlie Magnier met Quinn Z (v. Querly-Elvis) die op de tweede plaats eindigden. De vijfde plaats ging Nina Houtzager met de Chippendale-nakomeling Coladelis Z. Het duo bleef foutloos en finishte in 37,20 seconden.

Bekijk hier de uitslag van het 1.10m-parcours

Bekijk hier de uitslag van het 1.20m-parcours

Bron: Horses.nl