Bettendorf pakt 4* Grote Prijs Bourg en Bresse

Victor Bettendorf heeft de afsluitende Grote Prijs op het CSI4*van Bourg en Bresse gewonnen. met Mr. Tac (v. Non Stop) was de Luxemburger bijna 1 seconde sneller dan de rest van het barrageveld. Het leverde Bettendorf 25.000 euro op. Dominique Hendrickx werd vierde met KWPN-hengst Floris TN (v. Quality Time), landgenote Gudrun Patteet was vijfde met KWPN'er Sea Coast Guinness (v. Nabab de Reve).