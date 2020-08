Bettendorf wint GP Bonheiden, Nederlandse ‘Flierefluiters’ geklasseerd

De Luxemburgse amazone Charlotte Bettendorf won vanavond de 2* GP van Bonheiden, over 1m45. In de barrage reed ze de negenjarige Nababette Z (v. Nabab de Reve) foutloos naar de overwinning in 34,10 seconden. De Nederlandse 'flierefluiters' zagen balken vallen in de barrage, maar klasseerden zich nog wel.

Thuisruiter Jens Vandenberk pakte met Faldiano (v. Heartbreaker) de tweede plaats in 34,56 seconden. Gisteren stond dit duo ook al op het podium. Harriet Biddick uit het Verenigd Koninkrijk was een tijdlang de enige nulruiter in de basisronde, maar uiteindelijk mochten 14 van de 66 starters naar de barrage. Met Galway Bay Jed (v. Romanov) pakte Biddick uiteindelijk de derde plaats in 35,76 seconden.

Flierefluiters

Alle Nederlandse combinaties kregen balken in de barrage. Jack Ansems stond met vier strafpunten op de negende plek met zijn merrie Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue). Willem Greve zag met Grandorado TN (v. Eldorado Vd Zeshoek) ook een balk vallen en werd tiende. Maureen Bonder was met de ruin Flierefluiter (v. Tygo) behoorlijk snel, maar kreeg twee balken te verwerken en eindigde op plaats elf. Caroline Devos-Poels was met Carpe Diem Dv Z (v. Contact Vd Heffinck) dertiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl