Big Stars groom geëerd door familie Whitaker

Mark Beever, de groom van Nick Skelton die nog steeds voor Big Star zorgt als hij thuis is, heeft een prestigieuze prijs ontvangen. Uit handen van Claire Whitaker ontving hij de Ryan's Son Trophy voor zijn levenslange toewijding aan de paarden. Claire en John Whitaker reiken de award jaarlijks uit op de Olympia Horse Show aan iemand die veel heeft bijgedragen aan de springsport.

Voor Mark, die onderdeel was van het team toen Skelton en de door Cees Klaver gefokte Big Star (Quick Star x Nimmerdor) Olympisch goud wonnen in Rio, kwam de prijs als een complete verrassing. Over Big Star vertelt hij: “Hij komt nu iedere dag in de paddock, omdat het zo nat is deze winter. En hij gaat mee naar buiten als de racepaarden de weg op gaan. Hij is fit en in goede doen!”

Broome en Skelton

De lijst met namen van eerdere winnaars van de Ryan’s Son Trophy is indrukwekkend. Mannen als David Broome en Nick Skelton zelf wonnen de award eerder.

