Bilal Zaryouh wint 1,50 Opglabbeek, Loewie Joppen in de prijzen

Met Havel van de Wolfsakker Z (Hos d'O x Libero H) doet Loewie Joppen inmiddels een jaar goed mee in de internationale sport en vandaag was het opnieuw raak. In het hoofdnummer van CSI Opglabbeek, een 1,50 m met barrage, werd het duo tiende in de rubriek van 55 deelnemers.

Bilal Zaryouh mocht de dikst gevulde enveloppe ophalen. De Franse ruiter legde met Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) het barrageparcours af in 32,20, goed voor de hoofdprijs van 6.500 euro. Thibault Philippaerts hield de tweede prijs in eigen land. Met Kannan-zoon Cap du Marais kwam hij in 32,23 over de eindstreep. De Duitse allrounder Michael Jung zette met Edo Sandra (v. Eldorado vd Zeshoek) de derde tijd van 33,03 seconden neer.

Uitslag