Billot wint 1,45m met Verdi-dochter, Bart Bles zevende

De hoofdrubriek van de donderdag op CSIO3* Vilamoura, een 1,45m met barrage, is gewonnen door Mathieu Billot en Ilena S (Verdi x Calido I). Met de BWP-gefokte merrie was de Fransman met 30,79 seconden net een maatje te groot voor Yuri Mansur en de Verdi-dochter Ibelle Ask. Bart Bles eindigde als beste Nederlander op de zevende plaats.

In het basisparcours bleven achttien combinaties foutloos, waaronder Bart Bles en Leon Thijssen. Bles slaagde er met Fernando H (Calvino Z x No Limit) in ook foutloos de barrage door te komen. Met 34,96 seconden op de teller was zijn rit goed voor de zevende plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl