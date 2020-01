Bittere pil voor Steve Guerdat, Alamo terug naar Mexicaanse eigenaar

Vlak voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas ziet Steve Guerdat zijn toppaard Alamo (Ukato x Equador) terugkeren naar de stallen van diens eigenaar Gerardo Pasquel. Nu Mexico zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, wil de ruiter een poging doen zich met Alamo voor het team te selecteren.

Fokker Daan Nanning verkocht Alamo op jonge leeftijd aan Enrique González, die de ruin enige tijd later doorverkocht aan Pasquel. Alamo werd enige tijd door diens broer Francisco Pasquel in het internationale circuit uitgebracht, alvorens Pasquel zelf de teugels overnam. Sinds 2017 werd Alamo gereden door Guerdat. De succesvolle combinatie won onder andere de Wereldbekerfinale van 2019 in Gothenburg.

Bron: Grand Prix Replay