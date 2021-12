Bles en Kersten moeten Stevens voor laten gaan in 1.40m Kronenberg

Mario Stevens troefde zojuist Bart Bles en Lars Kersten af in het 1.40m in Kronenberg. De Duitse springruiter pakte de overwinning met de negenjarige Oldenburgse Botakara (v. Balou du Rouet). Het duo kwam zonder kleerscheuren door het parcours direct op tijd en kwam als snelst over de finish in 56,49 seconden.

Bles beet zich met de twaalfjarige KWPN’er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) stuk op de tijd van Stevens. Het paar raakte het hout niet aan, maar was 0,24 seconden te langzaam om de winst mee naar huis te nemen. Begin december was Bles met het fokproduct van C. en H. Soethout-Koopman ook goed op dreef in Valence door de beste te zijn in het 1.45-1.50m.

Kersten derde met KWPN’er Hallilea

Zirocco Blue VDL was goed vertegenwoordigd in deze wedstrijd. Zijn dochter Hallilea werd met Kersten derde. De combinatie liet de balken ook liggen en zette een tijd neer van 57,83 seconden.

Bron: Horses.nl