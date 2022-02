Bles en Vrieling moeten Dreher voor laten gaan in 1.45 CSI5* Doha

Nog geen halve tel waren Jur Vrieling en Fernando H (v.Calvino) verwijderd van het winnen van een 1.45 jachtparcours eerder vandaag in Doha. Nu moest hij de overwinning aan Hans Dieter Dreher laten die met Vestmalle des Cotis (Baloubet du Rouet) finishte in 60.62 seconden. Bart Bles deed er 61.98 seconden over en werd daarmee derde met Gin D (v.Clinton).

Er was een leuke prijzenpot voor deze bijrubriek op het 5 sterren concours in Doha. De winnaar kreeg 6.375 en de nummers twee en drie mochten respectievelijk 5100 een 3825 euro mee naar huis nemen.

Nederlanders

Harrie Smolders reed met Uricas vd Kattevennen (v.Uriko) een foutloze rit in 65.61 seconden wat goed was voor de 8ste prijs. Vlak achter Smolders mocht Maikel van der Vleuten aansluiten die met Kamara van ’t Heike (v.Epleaser) wel beduidend sneller was dan Smolders maar door een springfout vier seconden bij zijn tijd opgeteld kreeg waardoor zijn eindtijd 65.96 werd.

Johnny Pals deed niet echt mee in deze rubriek met Charley (v.Calido). Zijn basistijd was al heel langzaam en de toegevoegde vier seconden vanwege een springfout maakte het er niet beter op.

Uitslag

Bron: Horses.nl