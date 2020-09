Bles pakt 1m40 in Lier, Morsink en Van Asten leveren ook

Bart Bles won met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de tweefasenrubriek over 1m40 in Lier. De Nederlander bleef de Belg Bart Clarys op Geste van de Vitha (v. Zirocco Blue VDL) met slechts 2/100 voor. Wilm Vermeir werd derde én vierde.

Zaterdag was er al een tweede plaats voor Gerben Morsink in de rubriek voor zevenjarige paarden. Morsink reed met Carsey Z (v. Carthino Z)precies een seconde langzamer door de barrage dan winnaar Jan Vermeiren met Newton van ’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve).

Van Asten vierde in 1m45

De hoofdrubriek van de zaterdag, een 3* 1m45 met barrage ging naar thuisruiter Thomas Gilles met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker). Ook de tweede plaats was voor België: Melanie Gelin met Attoucha Hero Z (v. Aganix du Seigneur). Derde werd de Britse Holly Smith die de AES-goedgekeurde KWPN’er Fruselli (v. Zambesi) had meegenomen. Het paard was bijna een jaar niet meegeweest, maar liep vorig jaar met Smith ook veelvuldig naar het podium. Leopold van Asten moest met Vdl Groep Hutch (v. Numero Uno) genoegen nemen met een plaats net naast het podium.

Vanmiddag is nog de afsluitende CSI3* Grand Prix in Lier.

Bron: Horses.nl