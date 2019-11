Bles staat zijn mannetje in Praag

In de vijf sterren rubriek voorafgaand aan de Semi finale van de Global Champions League Super Cup eindigde Bart Bles als beste Nederlander. De rubriek werd gewonnen door Abdel Saïd in het zadel van zijn negenjarige merrie Arpege du Ru (v. Apache d'Adriers).

Abdel Saïd stuurde zijn merrie naar de winnende tijd van 19,81 seconden en was hiermee tevens de enige ruiter die in minder dan twintig seconden foutloos het parcours over 1,50 meter rond.

Belgen geven visitekaartje af

Simon Delestre kwam het dichtst bij de snelle tijd van Abdel Saïd. Hij stuurde de Qlassic Bois Margot-zoon Qopilot Batilly Z naar een foutloze rit in de tijd van 20,34 seconden.

De Belgen zetten een uitstekende prestatie neer in deze rubriek. Jérome Guery maakte de top drie compleet met Garfield de Tiji Des Templiers (v. Quasimodo Z). Ook zijn landgenoten Constant van Paesschen en Francois Jr Mathy reden in deze rubriek een snelle foutloze ronde dat een vijfde respectievelijk zesde plaats opleverde.

Tussen de Belgische driekleur mengde zich op de vierde plaats William Whitaker in het zadel van RMF Echo (v. Virus de Laubry).

Beste Nederlander

De doorgaans snelle Bart Bles stuurde Kriskras DV (v. Cooper v. Heffinck) foutloos rond in een tijd van 22,24 seconden. Deze tijd was voldoende om de achtste prijs ter waarde van 1.250,- euro in ontvangst te nemen.

Bron: Horses.nl