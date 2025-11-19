Blessure houdt Jana Wargers uit Super Grand Prix in Praag

Jana Wargers heeft haar start in de LGCT Super Grand Prix op de Global Champions Playoffs in Praag moet afzeggen. De Duitse amazone, die zich als één van de zestien ruiters voor de prestigieuze finale had gekwalificeerd, kampt met een lichte blessure en is daardoor niet fit to compete.

Savannah Pieters Door

“Ik ben erg verdrietig dat ik deze week niet in Praag kan starten. Ik heb een kleine blessure opgelopen, maar ik kijk ernaar uit om snel weer in het zadel te zitten”, zegt Wargers tegenover Spring-Reiter.de.

Wargers verzekerde haar ticket voor de Super Grand Prix begin november in Riyadh, waar ze de kwalificatie won met de zestienjarige merrie Dorette OLD (v. Dollar du Murier).

Bron: Spring-Reiter.de.