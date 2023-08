Bocken en Schaper op podium young rider GP Valkenswaard

Emma Bocken is met Kadessa Z (v. Kannan) tweede geworden in de Grote Prijs voor de young riders in Valkenswaard. Britt Schaper werd met Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn) derde in deze Grote Prijs over 1,50 m. Ook pony-amazone Noa Fransen werd tweede in haar GP vandaag.

De winst bij de young riders was voor de Belgische ruiter Aaron Tijskens die met KWPN’er Hurricane (v. Untouched) als enige foutloos bleef in de barrage. Daarin werd hij alleen vergezeld door Emma Bocken, die echter twee balken zag vallen. Britt Schaper was de snelste vierfouter in de basisomloop. Aan het einde van de dag was er naast de podiumplaatsen in de GP, ook nog een Nederlandse tweede plaats in de afsluitende rubriek tegen de klok bij de young riders. Die was voor Fleur Holleman en Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL).

Noa Fransen tweede bij de pony’s

De pony GP eerder vandaag werd gewonnen door de Britse Tabitha Kyle met Atomic du Barry (v. Frascator Mail). Zij was in de barrage zo’n 1,5 seconde sneller dan Noa Fransen en Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel). Lois Wilschut werd in deze GP achtste na een vierfouter in de basisomloop met Cogito d’Hurl’vent (v. Leadership).

Junioren en Children

Jip Grootegoed werd in de afsluitende rubriek voor de junioren vierde met Garizona (v. Otangelo). In de GP voor de junioren vielen geen Nederlandse successen te vieren. Bij de Children ook geen podiumplaatsen in de GP, maar wel barrageplaatsen voor River Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) en Stella Heijligers met Helena R (v. Namelus R). Beide dames zagen in de barrage een balk vallen en werden respectievelijk zesde en zevende. Voor Lois Wilschut was er met Cosmo H (v. Catoki) nog een mooie derde plek in de afsluitende Children-rubriek op tijd.

Bron: Horses.nl