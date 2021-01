Bocken en Van der Vleuten in top tien 1,40m direct op tijd

Emma Bocken heeft woensdagmiddag de vierde plaats veroverd in de CSI2* 1,40m direct op tijd in Opglabbeek. De amazone zette met Sambucca (Sandro Boy x Quattro B) een foutloze rit neer in 65,44 seconden. Die plaats deelde ze met Felix Haßmann, die de rubriek won met zijn andere troef Sig Captain America (Captain Fire x Collin L).