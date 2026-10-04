Boerekamp derde in 2* GP Marokko

Mirjam Hommes
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Finn Boerekamp met Mimosa, hier op archiefbeeld in 2023. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In Marokko werd zondagavond de afsluitende Grand Prix over 1,45 verreden. De top drie in de barrage zat daarin uiteindelijk slechts 18/100 van een seconde uit elkaar. Finn Boerekamp werd knap derde met de negenjarige KWPN-merrie Mimosa CM (v. Comme il Faut), uit de fokkerij van Casper Meegdes. Bart Lips en U Touch It Z (v. Untouchable) werden vierde.


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