Boerekamp en De Weert in top drie 2* Grand Prix Kronenberg

een Boerekamp nog kwamen Jay Finn tijd seconde Charles ze van de (v. van een 1.45m-rubriek finish de in Jay Kannandillo een Boerekamp een dan in langzamer maand 36.97 foutloos en en waren met daarmee geleden ES seconden, paar barrage de elfjarige aan Harry tienden Kannan). in KWPN-ruin Een wonnen Kronenberg.

Grand Selle in Grande maand de en Haut seconden de nog de tijd Dame goed du De af derde op pas de Prix legden laatste vijfde combinatie Weert is want foutloos Français-gefokte 37.86 prijzengeld. in dreef, De en Renee barrage pakte werden vorige ze negenjarige 1.45m op CH Wolden. het de

VDL) zesde Shanroe Devos-Poels d’Argouges Jochems in Armitages prijs, reed werden Peeters en 0/38.45. Boy) Ermitage Caroline (v. de Kevin vijfde in (v. 0/38.30 naar Dallas

Uitslag.

Bron: Horses.nl