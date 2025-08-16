Boerekamp en De Weert in top drie 2* Grand Prix Kronenberg

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Boerekamp en De Weert in top drie 2* Grand Prix Kronenberg featured image
Finn Boerekamp, hier met Call me baby Quick PS Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op De Peelbergen in Kronenberg stond vanavond de tweesterren Grand Prix over 1.45m op het programma. Finn Boerekamp reed Jay Jay ES (v. Big Star) in de 29 (!) combinaties tellende barrage naar de tweede plaats. Renee de Weert en Grande Dame du Haut (v. Diamant de Semilly) maakten het Nederlandse feestje compleet door op de derde plaats te eindigen. Harry Charles pakte de overwinning.

