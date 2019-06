Bonder en Flierefluiter derde in Grand Prix

In de Baltica Tour sleepte Maureen Bonder met de negenjarige Tygo-nazaat Flierefluiter de derde prijs in de wacht. De winst was voor de Duitse Marc Bettinger met Aston des Etisses (v. My Lord Carthago).

Dit duo had slechts 41,79 seconden nodig in de barrage die maar liefst twintig deelnemers kende. De helft bleef foutloos in deze barrage. Achter Bettinger volgde Fredrik Spetz in het zadel van Dustin (v. Ustinov). Deze elfjarige ruin werd gefokt door de combinatie P.H.G. Schouten uit Liessel en J.H. van Leur uit Meterik en is een nazaat uit de bekende Sina-stam.

Bonder

Maureen Bonder finishte met Flierefluiter in 44,03 seconden. Dit was iets minder dan 0,3 seconden langzamer dan Spetz. Hiermee mocht ze als derde opstellen in deze Grote Prijs op 2*-niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl