Bondscoach Luc Steeghs: ‘Vol goede moed naar het Youngster Festival in Wierden’

De junioren hebben onder leiding van Luc Steeghs de landenwedstrijd van het jeugd CSIO Lamprechtshausen in Oostenrijk gewonnen. Het team bestaande uit Niels Bulthuis (Blue Silver), Beau Schuttelaar (Illinois Z), Elize van de Mheen (Ferdinand B) en Mel Thijssen (Go Go Jumbo-M) kwam na twee manches als sterkste uit de bus. Bondscoach Luc Steeghs heeft er een goed gevoel aan overgehouden: “We gaan vol goede moed naar het Youngster Festival in Wierden."

In de Grote Prijs voor de ponycombinaties was er ook Oranje-succes. Fleur Holleman eindigde als derde met Bora Bora voor landgenote Bo Dictus en Kelvin. Beau Schuttelaar, al beste junior in de landenwedstrijd, werd vijfde in de Grote Prijs van de junioren.

Goed gevoel

“Ik heb over de landenwedstrijd van de junioren een goed gevoel overgehouden”, vertelt Steeghs. “Ze hebben goed gestreden en knap gepresteerd onder de druk. Ik was er niet met mijn sterkste teams. Die stel ik over twee weken op in Wierden. Daar moet het gebeuren. Daarna gaan we naar Hagen en moet ik het ongeveer weten ik wie ik meeneem naar het Europees Kampioenschap in eigen land.”

