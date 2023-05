Bonhof en Hernandez TN vierde in 1,55m met barrage in München-Riem

Kars Bonhof en Hernandez TN (v. Kannan) hebben zich vanmiddag goed staande gehouden in de Bemers Riders Tour kwalificatie in München-Riem. In de 1,55m met barrage bleven Bonhof en de KWPN-goedgekeurde hengst dubbel nul. Met 51,35 seconden op de teller mochten ze het vierde prijzengeld in ontvangst komen nemen.

Met bijna drie seconden afstand tot de nummer twee werd Penelope Leprevost als winnares gehuldigd. Met Bingo del Tondou (v. Vigo d’Arsouilles) finishte de Franse haar barrage in 47,77 seconden. Simone Blum kwam met Ciara PS (v. Conthargos) het dichtst in de buurt, zij had 50,37 seconden voor haar barrage nodig. Wolfgang Puschak werd derde, Number One (v. Call Me Number One) was hij net een halve seconde sneller dan Bonhof.

