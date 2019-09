Bonte Limbo-zoon voor Gregory Wathelet

Gregory Wathelet heeft een nieuw paard voor het hoogste niveau op stal. Het gaat om de elfjarige Utah van de Rock (Limbo x Mozart des Hayettes). De het bij het Selle Français goedgekeurde maar inmiddels geruinde bonte werd eerder in het 1,60 m. uitgebracht door de Franse ruiter Marc Dilasser.

Utah van de Rock was in eigendom van Marc Dilasser en Haras de Bélesbat. De Franse stoeterij heeft het deel van Dilasser overgenomen en de ruin nu toevertrouwd aan Gregory Wathelet.

Opleiding naar hoogste niveau

Dilasser debuteerde met Utah van de Rock in 2014 in de internationale jonge paarden-rubrieken en leidde hem vervolgens op tot het hoogste niveau. De laatste wedstrijd van het duo was de Nations cup-wedstrijd van afgelopen juni in Sopot.



