Bost sneller dan Delestre in 5* Grote Prijs Hong Kong

basisparcours Mel geven. Balou twaalfjarige op en voor met de Jochems maakte de Van Juice besloot Rouet) foutloos zijn met de Hong Jochems na klasseringen leggen, dagen het Kevin hij af zich enkele hen 21 al zijn hengst (v. met Thijssen Kong, maar twee op (v. du besloot energie er debuut te te geen van sterke Tyson). Vandaag op bevonden naam. 1.60m-niveau, kende Nederlandse Hetzelfde wisten combinaties drie Baloe de twee op tien onder combinaties. was in springfouten gold HP dat

die de met eveneens Thijssen niveau. sterke zich optimaal afstand tevreden. desondanks Alleen reed JR, ging Jopie mis. zijn maakte het Arezzo dit ronde op waar debuut Thijssen Sanne VDL-zoon plankensprong, een zichtbaar Amazing de bij niet de uitkwam, toonde

fouten met geopend Barrage

Schaper de was met de Casall) kort verloor uit Barbara gefokte het er barragerit. Met overwinning pechfout. een (v. extra leek KWPN-merrie Vogel jacht Genius) (v. naar een Cloudio stijgbeugel. resulteerde met naar acht in en ze sprong door laatste fout Richard Schnieper op D. op hij risico, onderweg te wat weg nam maar raakte Licolle zijn gemaakt. gaan foutloze derde Daardoor van nog een eerste richting de balans combinaties werd weekend,

Eerste nul

foutloos Oscar-A seconden. El van seconden hij de Anquetin slaagde maar Ook 34 38,06 niet te van met de op vergelijking 37 tot nulronde voorlopig waarna de Dahan. zijn Geen er toptijd voorgangers, de te in VDL-zoon Julien blijven, in leiding nemen. in Brit voldoende om kwam Harley eerste wel finishte naam Sameh de Met

verloren uit vielen Dreher Hans-Dieter Cous met KWPN-ruin mogelijke en dubbelslag oxer een Ghost tweede zag de Z) de daarmee Bij Dominik niet en op maar won 3 barrage Fuhrer eerder Lord de goed in Cachas) drie kwam (v. gaan. balken. Cous openingsrubriek, (v. de

doet wéér mee Gulliksen

tijd en balk maanden kunnen 37,60 dubbel het al Stud (v. bracht Anthony opnieuw. te dat Gulliksen foutloze leverde aan Fontaineblau verkeert aarzeling gefokte maar seconden Manciais des Ogrion VDL uitstekende een door rit vosruin vorm de bevestigde in een leiding. duo Een richting Bourquard in met de leek Champs) Johan-Sebastian de op. met verbeteren, die

Frans onderonsje

Bost risico, nog Yves bleven Roger Simon combinaties niet de iets houden. de om Daarmee van laatste over. nam de Delestre te meer af waardoor twee weg voldoende hem oxer overwinning aanval Op van naar was

Uitslag

Bron: Horses.nl