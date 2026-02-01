Bost sneller dan Delestre in 5* Grote Prijs Hong Kong

Roger Yves Bost met Ballerine du Vilpion Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

“Het was alweer even geleden dat ik een vijfsterren Grote Prijs had gewonnen, dus ik ben enorm blij”, reageerde Roger Yves Bost na afloop van de 5* 1.60m Grote Prijs van Hong Kong. Met Ballerine du Vilpion (v. Baloubet du Rouet) zette hij als voorlaatste starter in de barrage een scherpe tijd van 34,94 seconden neer. Simon Delestre deed met Golden Boy DK (v. Diamant de Semilly) nog een serieuze poging, maar kwam net tekort. Johan-Sebastian Gulliksen stuurde Equine America Harwich VDL (v. Arezzo VDL) naar een knappe derde plaats.


