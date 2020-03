Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Anthony Bourquard, stalruiter bij Steve Guerdat, vertelt aan Stud for Life welke technieken hij gebruikt om zijn paarden in vorm te houden. Bourquard: ''Mijn gouden tip is om de oefeningen te variëren.''

”Onze paarden hoeven thuis geen grote parcoursen te springen. Zelf gedurende het wedstrijdseizoen springen de paarde nooit thuis op 1.50m-niveau. In deze periode gaan we dat niet veranderen. We gaan de oefeningen in de training zo veel mogelijk variëren. Door met onze paarden te wandelen in het bos werken we ook aan hun fysieke conditie”, aldus Bourquard.



Focus trainen

Het variëren van het werk is volgens de Zwitser de sleutel tot succes. Bourquard: ”Het is absoluut noodzakelijk om de stemming van de paarden te verbeteren door hen altijd nieuwe oefeningen en ander werk aan te bieden. De paarden worden in deze hectische tijd één tot twee keer per week springmatig getraind. We veranderen de oefeningen veel, omdat de paarden iets nieuws moeten leren. We moeten hun lichaam trainen, maar ook hun focus.

Details verfijnen

De 24-jarige Zwitser ziet ook de positieve kant van de situatie. ”Met deze wedstrijdpauze hebben we de tijd om bepaalde details te verfijnen. We kunnen de tijd nemen. Voor sommige paarden is het een kans om zich op bepaalde onderdelen in de training te focussen. Voor sommige paarden kan deze pauze zelfs nuttig zijn.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life