Scott Brash aan kop in 1.45m Valkenswaard

Scott Brash pakte vanmorgen zijn tweede zege in Valkenswaard. In de CSI2*-wedstrijd over 1.45m direct op tijd was hij de concurrenten te snel af. De Brit reed met de 11-jarige Hannoveraner Hello Shelby (v. Stolzenberg) foutloos en zette de snelste tijd neer van 58,85 seconden.