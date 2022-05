Brash pakt 1.45m St. Tropez: Smolders, van der Vleuten en Pals in de prijzen￼

Er kan er maar een de snelste zijn maar vandaag lagen de verschillen wel erg dicht bij elkaar. Uiteindelijk was het Scott Brash die aan het langste eind trok: met Hello Shelby (v. Stolzenberg) snelde hij naar de overwinning. Olivier Perreau, die gister de winst pakte, moest vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. Edward Levy en Sirius Black (v. Calisco du Pitray) maakte het podium compleet. Harrie Smolders en Une de l'Othain (Conterno Grande) eindigde hier net buiten: het duo sprong foutloos naar de vierde plaats.

Het scheelde slechts een tiende maar het was Scott Brash die de hoogste trede mocht beklimmen. In het zadel van zijn trouwe partner Hello Shelby sprong het duo foutloos is een tijd van 59.16 seconden. Dat GL Events Dolce Deceuninck (v. Toulon) in vorm is bewees Olivier Perrau gister al met een overwinning. Vandaag was het duo net iets langzamer dan Brash: met 59.26 seconden werd het een tweede plaats. Edward Levy en Sirius Black volgde op iets meer afstand in deze rubriek direct op tijd. In 60.58 seconden was het duo goed voor plaats drie.

Nederlands succes

Het parcours direct op tijd over een hoogte van 1.45m lag ook de Nederlanders goed. Harrie Smolders viel net buiten de top drie: met de grijze merrie Une de l’Othain was hij bijna vier seconde langzamer dan Levy en Sirius Black. Zijn tijd van 64.02 seconden was vandaag goed voor plaats vier. Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v.Toulon) eindigde vandaag ook in de top tien. Foutloos in een tijd van 73.53 seconden was deze prestatie goed voor de zevende plaats. Johny Pals en Ibera vd Hagenhorst (v. Chacco Blue )moest vier strafpunten incasseren maar vinden we dankzij zijn snelle tijd van 63.91 seconden nog wel terug in de prijzen op plaats twaalf. Later vandaag staat er nog een 1.50m proef op het programma.

