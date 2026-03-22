Brash pakt overwinning in Saut-Hermes GP, Smolders en Greve volgen

Petra Trommelen
Scott Brash hier met Hello Chadora Lady. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Als nummer één van de wereld weet Scott Brash precies hoe het spelletje werkt. Met Hello Chadora Lady (v. Chacco-Blue), waarmee hij in december de top-10 finale in Genève won, dook hij in de barrage van de Grote Prijs van Saut-Hermes ruim een seconde onder de tijd die Martin Fuchs even daarvoor met Connor Jei (v. Connor 48) had neergezet. Vervolgens maakte Harrie Smolders optimaal gebruik van korte wendingen en stuurde Mr. Tac (v. Nonstop) naar exact dezelfde tijd als Fuchs. Daarmee was het podium direct beslist. Voor Willem Greve bleef een vierde plaats over met Grandorado TN N.O.P (v. Eldorado vd Zeshoek), waarmee hij eveneens foutloos bleef.

