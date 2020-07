Braziliaan Alves de snelste in topveld CSI Lier

In een barrage met vijfentwintig, ging Braziliaan Bernardo Alves met El Torreo de Muze (Tarran de la Pomme x Vigo d'Arsouilles) er met de hoofdprijs vandoor in de zojuist verreden driesterren 1,45 m.-rubriek op de Azelhof in Lier. Kevin Jochems en de voorheen door Michael Greeve gereden Turbo Z tekenden met een foutloze rit in 36,17 sec. voor de zevende plaats.

Het waren niet de minsten in de barrage: onder andere Marcus Ehning , Kevin Staut, Lucas Porter, Simon Delestre, Denis Lynch, Jur Vrieling en Robert Whitaker zijn in Lier om hun paarden weer in vorm te brengen. Marcus Ehning was overigens de snelste vierfouter in de barrage met de door Jenny Ekkel gefokte A La Carte NRW (v. Abke), maar zijn 33,92 secondenrit was niet sneller dan de foutloze rit van de winnaar Bernardo Alvez (33,25 sec).

Diëgo

Nog een Nederlands fokproduct deed het goed: de door R.J.M. Kauffeld-Jansen gefokte Diego (Colman x Guidam) werd door David Will naar plaats 2 gestuurd (34,67sec).

Uitslag

Bron: Horses.nl