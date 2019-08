Braziliaans springteam verovert goud op Pan American Games

Brazilië deed de afgelopen twee weken goede zaken op de Pan Americam Games. Zowel het dressuur- als eventingteam wonnen brons en verzekerden zich van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Het springteam maakte het succes voor Brazilië compleet door goud te veroveren. De Mexicanen konden huiswaarts keren met zilver, het brons ging naar de Verenigde Staten.

Het Braziliaanse team, bestaande uit Marlon Modolo Zanotelli met Sirene de la Motte, Eduardo Menezes met H5 Chaganus, Rodrigo Lambre met Chacciama en Pedro Veniss met Quabri de l’Isle, kwamen uit op een totaal van 12,39 strafpunten. “We kwamen hier om ons de kwalificeren voor Tokio en waren natuurlijk uit op het goud. Het was een lange weg om hier te komen, maar het was een geweldige weg om met dit team af te leggen. Deze medaille is het perfecte slot hiervan”, vertelt Menezes.

Bron: World of Showjumping