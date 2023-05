Braziliaanse zege in eerste kwalificatie Hamburger Derby

Carlos Ribas en Trix (v. Asterix E Z) hebben in Hamburg de eerste kwalificatie van de geliefde Hamburger Derby gewonnen. De Braziliaan en de negenjarige ruin vormden een klasse apart en finishten meer dan vijf seconden sneller dan Denis Lynch met Rubens LS La Silla (v. HH Rebozo).

Carlos Ribas nam in 1997 voor het laatst deel aan de Hamburger Derby. Dat was toen zijn eerste wedstrijd op Europese bodem. De afgelopen jaren was hij wegens sponsorverplichtingen te vinden op het gelijktijdige concours in Eindhoven, maar dit jaar is hij weer in Hamburg. Met Trix, die hij kocht van John Whitaker, traint hij bij zevenvoudig Derby-winnaar Nelson Pessoa.

De top drie van de eerste kwalificatie, een direct op tijd over 1,45m, werd compleet gemaakt door Shane Breen met Scarteen (v. Cardento).

Bron: Horses.nl