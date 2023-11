Brazilië en Marlon Zanotelli aan de leiding op openingsdag Pan Am Games

Titelverdediger Brazilië is sterk begonnen aan de Pan American Games in Chili. Op de openingsdag voeren ze het landenklassement aan en daarnaast bezetten twee Braziliaanse ruiters de eerste en tweede plek in het individuele klassement. Bovenaan staat Marlon Zanotelli, de individuele gouden medaillewinnaar van 2019, gevolgd door zijn landgenoot Pedro Veniss.

Marlon Zanotelli reed Deesse de Coquerie (v. Consul DL Vie Z) in de rubriek direct op tijd in 72,87 seconden over de finish. Pedro Veniss deed er met Nimrod de Muze Z (v. Nabab de Reve) 73,40 seconden over. Team Brazilië bestaat verder uit Stephan de Freitas Barcha met Chevaux Primavera Imperio Egipcio (v. Calvaro, 14e in eerste onderdeel) en Rodrigo Pessoa met Major Tom (v. Vagabond de La Pomme, 18e in eerste onderdeel).

Teamtitel verdedigen

Brazilië heeft de Olympische kwalificatie al op zak. Die behaalde het land in de Nations Cup-finale in Barcelona. Maar Pan Am-medailles betekenen heel veel voor sporters uit de regio. “We kwamen hier nog steeds om de Pan American teamtitel te verdedigen. Dat is de belangrijkste focus voor ons deze week, om te proberen het goed te doen”, vertelt Marlon Zanotelli.

Eerste kampioenschap

“Brazilië heeft momenteel hele goede paarden”, vervolgt Zanotelli. “Voor sommige daarvan is dit hun eerste kampioenschap dus voor hen is het een geweldige ervaring richting Parijs.”

Beetje groen

De 10-jarige SF-merrie Deesse de Coquerie is nog niet zo lang bij Zanotelli. “Maar ik heb veel geloof in haar, ze is waarschijnlijk een van de meest getalenteerde paarden waar ik ooit op heb gezeten. Ze is nog steeds erg gretig en een beetje groen voor haar leeftijd. Ze heeft niet zoveel gedaan voor een tienjarige, maar ze heeft vandaag bewezen dat ze een ongelooflijke springer is.”

Veel geluk

Zanotelli weet niet zeker of Deesse de Coquerie het paard zal zijn waarmee hij volgend jaar naar Parijs gaat. “Ik heb veel geluk, ik heb drie paarden en ik kan ze allemaal voorbereiden op Parijs. Want dat is absoluut het grootste doel voor ons volgend jaar. Maar je weet maar nooit. Vorig jaar dacht ik dat Edgar mijn paard zou zijn voor het WK en uiteindelijk heb ik Like a Diamond meegenomen. Ik vind het altijd leuk om al mijn paarden waarvan ik denk dat ze potentie hebben, voor te bereiden en te zien hoe het gaat.”

Colombia en Canada

Na het eerste onderdeel van de landenwedstrijd staat Colombia op de zilveren positie, gevolgd door Canada.

Uitslag

Voorlopige uitslag landenwedstrijd

Bron: Persbericht