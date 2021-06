Brian Moggre schrijft Nations Cup op naam in Polen

Bij de Nations Cup in Polen stuurde de Amerikaan Brian Moggre Balou de 15-jarige Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) foutloos rond in de 1.60m-rubriek in 48,09 seconden en pakte daardoor de zege. Landgenoot Lucy Deslauriers was 0,7 seconden langzamer en eindigde daardoor op de tweede plaats met BWP'er Hester (v. Wandor van de Mispelaere).