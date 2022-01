Brian Walker pakt Medium Finale Exloo vóór IJland en Houtzager

De finale van de Medium Tour op het CSI Exloo is zaterdag gewonnen door de Canadees Brian Walker met zijn schimmelmerrie Cleopatra (v. Quick Star). Een razendsnel rondje aan het begin van de barrage bleek voor de Nederlandse delegatie niet meer in te halen. Mart IJland werd prachtig tweede met de stabiele Hero (v. Cantos), Marc Houtzager was derde met Holy Moley (v. Verdi TN).

In de barrage van deze 1,40 m rubriek kwamen negen combinaties aan de start, met daaronder zes Nederlandse ruiters op Nederlands gefokte paarden. Er was voor het eerst in tijden ook weer publiek in Exloo.

Grote Nederlandse delegatie

Walker was de derde starter en bracht zijn schimmel naar de streep in 37,85 seconden. Daan van Geel moest met Idaloma (v. VDL Zirocco Blue) een korte draai naar de combinatie bekopen met een balk op achterste element. Eric ten Cate ging wat hectisch door de baan met Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek). Het was razendsnel, met af en toe een bokje, maar uiteindelijk sneuvelde de laatste hindernis. De jong amazone Jessy Tewis reed een rondje uit het boekje, maar had helaas een balk op de groene afsluiter met Exceptionel (v. Nabab de Reve). Manon van der Sluis was met Double Dutch (v. Zurich) niet op jacht naar de snelste tijd, maar wel naar foutloos rondje. Dat was een slimme strategie, want op dat moment waren pas twee combinaties foutloos. Helaas kreeg ze een balk halverwege, waardoor het podium buiten bereik bleef.

Houtzager en IJland

Marc Houtzager was in dit weekend waarin oorspronkelijk Jumping Amsterdam op het programma stond, ook in Exloo. Zijn Holy Moley landde met wat onbalans na hindernis 1 en het duurde twee sprongen voordat het paard weer lekker aan het springen was. De eindsprint was uiteindelijk goed voor 39,81 seconden. Laatste starter Mart IJland kwam er lekker voorwaarts in en sprong in een fijn ritme naar een foutloze ronde in 39,62 seconden, snel genoeg om tweede te worden achter de Canadees.

Uitslag

