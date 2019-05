Bril en Vrieling in top acht 1,45m Drammen

Robin Bril en Jur Vrieling zijn op dreef in het Noorse Drammen. De beide heren pakten gisteren een top acht klassering in het 1,45m twee-fasen parcours. De winst in de rubriek kwam in handen van de Pool Jan Bobik.

Bobik reed met Farmer (v.Rovetto) een supersnelle tweede fase in 32,11 en liet daarmee gistermiddag het Poolse volkslied klinken. Precies één tiende later kwam de Nieuw-Zeelander Bruce Goodin door de finish. Goodin stuurde zijn Copain VDB Z (v.Corland) rond in 32,21 en pakte daarmee de tweede plaats.

Bril op het podium

Robin Bril tekende met een podiumplek voor het beste Nederlandse resultaat. De 20-jarige ruiter finishte met de NRPS-ruin Balou Puissant (v.Balouco) in 34,17 en mocht daarmee op een mooie derde plaats opstellen. Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) eindigden met 35,39 op een zevende plaats in de 3* 1,45m rubriek.

Bron: Horses.nl