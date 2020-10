Brits podium in Grand Prix Villamoura, Kim Emmen vierde

Het podium in Portugal was volledig Brits vanmiddag. Guy Williams eiste met Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) de overwining op van de 3* GP over 1m50. Laura Renwick was tweede met KWPN-ruin Dublin V (v. Vigaro) en Jack Whitaker pakte de derde plaats met Valmy de La Lande (v. Mylord Carthago).