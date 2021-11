Britt Schaper laat van zich horen bij Children in Opglabbeek

Britt Schaper deed zojuist goede zaken bij de Children in Opglabbeek. In het parcours direct op tijd bemachtigde ze de derde plaats met de zesjarige Guidam Sohn the Second Z (v. Guidams Sohn). De amazone noteerde met het fokproduct van Cees den Boer een foutloze ronde in 57,80 seconden. Afgelopen weekend zette ze bij de GMB selectiewedstrijd in Wezep ook al een goede prestatie neer met de ruin door de rubriek voor zes- en zevenjarige paarden te winnen.

Amy Helfrich trok de overwinning naar zich toe met de tienjarige Holsteiner PSS Can (v. Canstakko). De Duitse amazone was verreweg de snelste met een tijd van 53,03 seconden. De combinatie is de laatste tijd goed op dreef. Eind oktober wonnen ze twee Children-rubrieken in Kronenberg.

Stormanns tweede

Tony Stormanns werd tweede met de achtjarige Zweeds gefokte Nashua (v. Fighting Alpha). De Duitser raakte het hout niet aan en finishte in 57,39 seconden.

Bron: Horses.nl