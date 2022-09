Britt Schaper twee keer tweede in De Peelbergen

Britt Schaper heeft donderdagochtend goede zaken gedaan op CSI De Peelbergen. Met Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn) werd de amazone tweede in de CSI2* twee fasen special over 1,35m, in de CSI1* twee fasen over 1,30m, tevens kwalificatie voor de 1* Grand Prix, werd ze tweede met Bad Boy (v. Zilverstar T).