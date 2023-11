Britt van Erp debuteert internationaal succesvol met Hippiade-kampioen Fornarina Z

Britt van Erp en Fornarina Z (v. Carthino Z) zijn vandaag tweede geworden in de 1,40m twee fasen special in Kronenberg. Van Erp rijdt in Kronenberg haar eerste internationale wedstrijd met de dertienjarige KWPN-merrie, met wie ze deze zomer op de Hippiade als kampioen in de klasse 1,35m werd gehuldigd.