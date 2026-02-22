Britt van Erp sluit Sunshine Tour af met 1,40 m.-zege

Drie weken lang was Britt van Erp actief op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Vandaag bekroonde ze haar verblijf met een vierde overwinning: samen met de tienjarige NRPS-ruin Vosje schreef ze opnieuw een rubriek op haar naam. Eerder wisten Van Erp en Vosje al te winnen in het 1,30 m., 1,35 m. en 1,40 m. Ook vandaag was het duo oppermachtig en voegden zij opnieuw een overwinning in het 1,40 m. aan hun palmares toe.
onder eerder van even zadel vosruin gereden Inmiddels en werd Sanne uitgebracht eigenaresse het Erp. Thijssen ook van Britt later De Yoni door hij van door al succesvol Santvoort. is
Babelisk in de voor finishten 26,73 amazone snelste Van op In Nederlandse over Erp daarmee seconden. bleef Checchi met het twee, tijd (v. ruim m. De vandaag van Zij de 27,67 seconden. Bellini special twee-fasen 1,40 Royal). noteerde Matteo nummer
tijd door Ook Boerekamp de II) te naar plaats foutloos achtste de een tien top (v. Finn behaalde sturen. in Chablis Casago
Louise Faye Vos vierde
Faye nog elfde Cartier Faut Ook tour m. te wist Niagara 1,40 Z Louise Vos In plaats. en pakte fasen over vierde foutloos (v. over Comme ter D met met d’Elle). een de il beide Vos (v. een Wilgen bleef behalen Plus) plaats Corallo Thijmen small
Tour Medium Uitslag
Tour Small Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.