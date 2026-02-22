Britt van Erp sluit Sunshine Tour af met 1,40 m.-zege

Petra Trommelen
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Drie weken lang was Britt van Erp actief op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Vandaag bekroonde ze haar verblijf met een vierde overwinning: samen met de tienjarige NRPS-ruin Vosje schreef ze opnieuw een rubriek op haar naam. Eerder wisten Van Erp en Vosje al te winnen in het 1,30 m., 1,35 m. en 1,40 m. Ook vandaag was het duo oppermachtig en voegden zij opnieuw een overwinning in het 1,40 m. aan hun palmares toe.


