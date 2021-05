Britten heersen in Wierden, pech voor Oranje ponyruiters

De strijd om de Nijhof Wassink Nations Cup tijdens het Dutch Youngster festival was zondag al na drie ritten voorbij voor de ponyruiters van TeamNL. Twee valpartijen, van achtereenvolgens Estelle Slingerland en Ava Eden van Grunsven, maakten voor de thuisrijders al snel een vroegtijdig einde aan hun landenwedstrijd. De Children werden vierde in hun landenwedstrijd, alle teamleden kwamen een keer foutloos rond. De Britten wonnen de landenwedstrijd in beide categorieën.

En die Nations Cup was nog wel zo hoopvol begonnen met een foutloos optreden van Renske van Middendorp met haar elfjarige schimmelmerrie Jolly. Logan Fiechter mocht, al was het niet meer voor de uitslag, eenmaal de ring in met de even oude bruine ruin Minerva for Play. Hij liet eveneens het hout op de plaats. Hij kwam wel net buiten de toegestane tijd door de finish.

Valpartijen

Het zat de jongste groep Nederlanders in Wierden ook zaterdag al niet mee, want toen kwam vaste kracht Siebe Leemans ten val na de laatste hindernis. Het leverde hem een scheurtje in een sleutelbeen op, waardoor hij zondag niet van start kon gaan. “Het is niet anders”, sprak bondscoach Edwin Hoogenraat na de vroege uitschakeling van zijn team berustend. “Siebe is met een beetje geluk over een week of twee weer beschikbaar en Estelle en Ava zijn er gelukkig ook zonder kleerscheuren af gekomen.” Daar zag het aanvankelijk bij Ava Eden van Grunsven niet naar uit, want ze bleef minutenlang op het hoofdterrein zitten. Hoogenraat: “Dat was

vooral schrik en het mentale tikje dat ze ervan kreeg.” Renske van Middendorp was in de ochtend al goed voor een keurige tweede plaats in de rubriek over 1,25 meter voor de ponyruiters met haar twaalfjarige bruine merrie Elegance.

Renske van Middendorp met Jolly. Dutch Youngster Festival 2021 © DigiShots

Prima tweede ronde Children-combinaties

Net als de Nederlandse junioren, moest ook het kwartet van TeamNL bij de children genoegen nemen met een vierde plaats in de landenwedstrijd tijdens het verder zonder mankeren verlopen Dutch Youngster festival in Wierden. De equipe van bondscoach Edwin Hoogenraat moest die positie in een veld van acht landen delen met Italië, dat net als Oranje acht strafpunten verzamelde in de strijd om de Lodewijk Assurantiën Nations Cup.

Waar Nederland die al incasseerde in de eerste omloop, deden de Italianen het precies andersom. De zege was voor de superieure Engelsen, die liefst zeven foutloze rondjes lieten noteren. Spanje en Duitsland deelden de tweede plaats met beide vier strafpunten.

Alle vier een keer foutloos

Alle vier leden van de nationale ploeg van Nederland lieten een foutloze rit noteren. Daan Adams kreeg er in de eerste ronde nog tien achter zijn naam, maar herstelde zich keurig met zijn negenjarige bruine merrie Ginette van de Kempenhoeve (v. Non Stop). Yoni van Santvoort tikte met haar twaalfjarige bruine merrie Esprit (v. Sir Scandic) een balk af in de eerste manche, maar liet er eveneens een foutloze manche op volgen. Hetzelfde gold voor Britt Schaper met de achtjarige zwarte merrie In the Air (v. Air Jordan).

Jersey Kuijpers hield de lei al keurig schoon in de eerste omloop en hoefde in de tweede met haar veertien jaar oude vosmerrie JK Horsetrucks Hopefull (v. Mr. Blue) niet meer in actie te komen na drie foutloze optredens van haar teamgenoten. Edwin Hoogenraat na afloop: “De children zijn goed teruggekomen na de eerste ronde en hebben het goed afgemaakt. Daan begon iets te behoudend, Yoni en Britt reden sterk, maar hadden in de eerste rit niet het geluk aan hun kant dat je normaal in zo’n situatie wel hebt. In beide gevallen had de paal ook kunnen blijven liggen. Dit maakt iedereen in elk geval scherp voor de volgende krachtmeting in Hagen. Ik hoop dat dan alles weer fit is en dat we dat tot de finish bij het EK zo kunnen houden.”

Individuele winst voor Jersey Kuijpers

Jersey Kuijpers had eerder op de dag al de rubriek over 1,25 meter voor de Small Tour op haar naam geschreven met haar tienjarige bruine merrie Alice du Wonderland (v. Aristo). Daarin eindigden Daan Adams als tweede, Britt Schaper als vierde, Quinten ter Harmsel als negende en Jip Grootegoed als tiende.

Voor de children vindt de Europese titelstrijd van 18 tot en met 25 juli plaats in Villamoura (Portugal). De ponyruiters volgen van 11 tot en met 15 augustus in Strzegom (Polen).

Bron: Persbericht Outdoor Wierden / Willem Pfeiffer