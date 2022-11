Broers Coyle en kleine Catoki delen winst Puissance Washington

De Ierse broers Daniel en Jordan Coyle deelden afgelopen vrijdag samen met McLain Ward de overwinning in de Puissance van Washington. Ward deed dit in het zadel van Catoki (v. Catoki), waarmee hij vorig jaar in Tryon ook de Puissance won, maar die het zeker niet van zijn grootte moet hebben. "Hij is dapper genoeg, maar hij is nauwelijks groter dan een pony", vertelde Ward na afloop aan Horse and Hound. "Het is ongelooflijk, hij trekt eraan als een leeuw en ik denk dat hij er zelf echt van geniet."