Broers Coyle samen op podium CSI5* Grote Prijs Vancouver

Jordan Coyle heeft zondagavond de Major League Show Jumping Grand Prix in Vancouver gewonnen. De Ierse ruiter was met de Casall-zoon Ariso bijna een seconde sneller dan Nayel Nassar en zijn Olympische paard Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck). Coyle's broer Daniel maakte de top drie van de Grote Prijs compleet.

“Nayel is met dat paard heel, heel, heel snel. Daarnaast hadden we Kent, mijn inziens één van de beste ruiters ter wereld en Daniel, die ook niet heel slecht is”, vertelt Jordan Coyle. “Ik wist dat als ik zo snel zou gaan als Ariso kan, het voor de rest lastig zou worden om bij me in de buurt te komen en gelukkig pakte mijn plannetje goed uit.”

Barrage

Met 45,89 seconden op de teller was de ruiter bijna een seconde sneller dan Nassar. Daniel Coyle had met Legacy (v. Chippendale Z) 46,81 seconden voor zijn barrage nodig en eindigde daarmee op de derde plaats. Geen van de andere zeven concurrenten slaagde er in om de barrage foutloos af te leggen.

Uitslag.

