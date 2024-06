Brons voor de Nederlandse junioren in Nations Cup Hagen

Onder leiding van Edwin Hoogenraat kwamen Milan Morssinkhof, Evi Wiefferink, Yfke Priem en Yoni van Santvoort voor het Nederlandse juniorenteam van start op CSI Hagen. Ze behaalden een derde plaats, waarbij Milan Morssinkhof het grootste aandeel leverde door twee foutloze rondes neer te zetten met de goedgekeurde premiehengst VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker).

Evi Wiefferink noteerde in de eerste ronde één springfout en bleef in de tweede ronde foutloos met de merrie Hot Lips (v. C-Ingmar). Voor Yoni van Santvoort en de schimmel Guiliguili Nouvolieu (v. Mylord Carthago) vielen er in beide rondes één balk naar beneden. Yfke Priem liet hetzelfde resultaat op het scorebord verschijnen met de Etoulon VDL-nakomeling Jetoulon PK en werd het wegstreepresultaat in beide rondes.

Winst voor Ierland

Het Ierse team ging er met de winst vandoor. In de eerste ronde bleven alle ruiters foutloos en in de tweede ronde viel er bij twee ruiters één balk uit de lepels. Eén hiervan werd het wegstreepresultaat, wat hun totaalscore bracht op vier strafpunten en ruimschoots voldoende was voor de overwinning. Het Duitse team eindigde op de tweede plaats met een totaal van acht strafpunten.

Bethany Vos individueel vijfde bij de pony’s

Bethany Vos viel vandaag als enige Nederlandse individueel in de prijzen. Met haar pony Nashville B (v. Nibelungenheld) bleef ze in beide fasen foutloos over een hoogte van 1.25m, wat haar een vijfde plaats opleverde.

Uitslag Nations Cup

Uitslag pony’s

Bron: Horses.nl