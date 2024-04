Brons voor het ponyteam en de Junioren in Nations Cup Opglabbeek

'De jeugd is de toekomst'. Met die slogan weten de jonge Nederlandse springruiters en amazones wel raad op het CSI Opglabbeek. Meermaals zijn ze deze week met individuele klasseringen op het podium te vinden en ook in de landenwedstrijd zijn ze sterk aan zet. Gisteren was er zilver voor de Young Riders en een knappe vijfde plaats voor het children-team. Vandaag voegde de Junioren en het pony-team daar tweemaal brons aan toe in de Nations Cup.

Het Nederlandse ponyteam bestond uit Bethany Vos, Lois Wilschut, Lieselot Kooremans en Nina Houtzager onder begeleiding van Chef d’Equipe Mans Buurman. Kooremans zette met Elando van de Roshoeve, waarmee ze recent nog Nederlands Indoor Kampioen werd, het beste resultaat neer. In de tweede ronde hadden zij één springfout. Voor Bethany Vos waren er twee springfouten in de eerste ronde. Wilschut noteerde in beide rondes twee springfouten. Houtzager werd uiteindelijk het wegstreepresultaat.

Ierland ijzersterk

Het Nederlandse team kwam op een totaal van 28 strafpunten samen met België, waardoor ze op een gedeelde derde plaats eindigde. Met 21 strafpunten moesten ze het Zweedse team voor laten gaan. Het Ierse team kwam van hele goede huize. Met een totaal aan vier strafpunten waren zij de overduidelijke winnaar.

Junioren

Onder leiding van Edwin Hoogenraat kwamen voor het Nederlandse Juniorenteam Thijmen Vos, Yoni van Santvoort, Nick Nanning en Siebe Leemans aan de start, waarvan de laatste driegenoemde in de eerste ronde foutloos over de finish kwamen. Voor Vos en Cadillac Z (v.Carrera VDL) vielen er in beide rondes één balk naar beneden, waardoor hij in de eerste ronde het wegstreepresultaat werd. Yoni van Santvoort met Esprit en Nick Nanning met Horse Gym’s Classina noteerde in de tweede ronde vier fouten op het scorebord. In het zadel van Gem Vd Riloo Z (v.Gemini CL XX) werd Leemans met acht strafpunten het wegstreepresultaat in de tweede ronde.

België foutloos

Met een eindstand van nul strafpunten ging België er met de hoofdprijs vandoor. Nederland en Ierland eindigden beiden op twaalf strafpunten, waarbij Nederland op basis van tijd genoegen moest nemen met plaats drie.

Individuele successen

In de individuele rubrieken waren er vandaag ook weer een hoop prijzen te verdelen. Fleur Dijkstra won met de merrie Kaitlynn (v.Extase) de children-rubriek, Meike Zwartjes pakte met Twindam Z (v.Twister de la Pomme) de overwinning bij de Young Riders. Ella Wolleswinkel reed de Cornet Obolensky-dochter Mybella naar een derde plaats bij de Junioren. In een andere Junioren-rubrieken waren de kaarten voor Leemans en Willems hetzelfde geschud als gisteren in de kwalificatieproef. Ook nu was Siebe Leemans in het zadel van Karamella (v.Plot Blue) Yves Willems, ditmaal met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve), net te snel af. In de landenproef van gisteren had Yannick Janssen van Grunsven met Lugaignac des Pouplis (v. Atlantic VDL) veel pech, maar hij revancheerde zich vandaag in de U25,Junioren,Young Riders-rubriek met zijn andere troef Darwin Ddl (v.Quantum). Daar schreef hij de overwinning op zijn naam. Fleur Holleman werd met de merrie Lancome (v.Humberto Ask) derde en voor Nikita Cheung was er een vijfde plaats in het zadel van Maestro Gusto V/D Laarse Heide (v.Comme il Faut).

